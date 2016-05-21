Ассоциация сельхозпроизводителей Европы призвала Европейскую комиссию активнее работать над тем, чтобы Россия сняла свой запрет на поставки продовольствия. По словам фермеров, положение отрасли остается критическим, и снятие эмбарго должно быть одной из главных целей европейских чиновников, пишет La France Agricole.

Москва заподозрила Балканы в реэкспорте овощей и фруктов из ЕС

Российские власти потребовали от правительств Албании, Македонии, а также Боснии и Герцеговины объяснить резкий рост экспорта фруктов и овощей из этих стран в Россию, сообщает La France Agricole. Отдельные факты говорят о том, что эти государства реэкспортируют продукты из Европы, попавшие под эмбарго России.