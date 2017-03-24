LA Progressive: американцам стоит прислушаться к RT

Над многими регионами мира из-за ухудшающейся экологической обстановки нависает угроза массового голода, и вместо того, чтобы увеличивать свой и без того раздутый военный бюджет, Вашингтон мог бы направить средства на устранение этой проблемы, пишет колумнист LA Progressive Ларри Уайнс. Эту мысль журналист, по собственному признанию, почерпнул на канале RT, который многие американские политики называют инструментом «пропаганды». По мысли Уайнса, RT, в отличие от мейнстримных СМИ, даёт зрителям доступ к «настоящим» новостям и американцам стоит хотя бы попытаться его посмотреть.