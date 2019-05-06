Примерить скафандр и проверить здоровье — L'illustré рассказал о подготовке космического туриста

Швейцарец Борис Оттер мечтает отправиться в коммерческое космическое путешествие, и журнал L'illustré побывал с ним на одной тренировке в Подмосковье. Там он познакомился с центрифугой, с симуляторами космического корабля и космической станции, примерил скафандр и прошёл медицинский осмотр. «Это не только большая честь, но и взрыв эмоций, который невозможно описать», — приводит издание впечатления Оттера.