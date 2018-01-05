Люксембургское издание разобралось, зачем русским два Новых года Русская диаспора Люксембурга, насчитывающая 3 тысячи человек, празднует Новый год и Рождество дважды, сообщает своим читателям люксембургское издание L’Essentiel. При этом главным праздником для русских является именно Новый год, подчёркивает автор статьи. Его русские отмечают не только 1-го, но и 14-го января — для них это часть исторического наследия. 5 января 2018 L'essentiel Online

Российским геям могут запретить сдавать кровь Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил внести в Госдуму законопроект, запрещающий геям сдавать кровь. Официально это предложение выдвинуто с целью остановить эпидемию СПИДа. Однако, как полагает французское издание L’essentiel Online, оно лишь усиливает гомофобные настроения в России. 27 августа 2013 L'essentiel Online