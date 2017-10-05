OLJ: визит саудовского короля в Москву изменит расстановку сил на Ближнем Востоке Король Саудовской Аравии находится в преклонном возрасте и нечасто совершает поездки за рубеж — тем большее значение имеет его нынешний визит в Москву, отмечает издание L'Orient-Le Jour. Саудовская Аравия, как и другие государства региона, понимает, что Россия возвращает себе роль ключевого игрока, и стремится наладить отношения с этим новым партнёром, не разрывая при этом привычных связей с Соединёнными Штатами. 5 октября 2017 L'Orient-Le Jour

Ющенко: У России нет исторического права на Крым – он вернется на Украину В интервью L'Orient-Le Jour бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что Крым однажды вернется в состав Украины, поскольку «с точки зрения закона и истории» у России нет на него «никакого морального или юридического права». Также Ющенко отметил заслуги «оранжевой революции»: если бы не она, украинцы не были бы сейчас свободны. А когда Украина окончательно отдалится от России, это будет означать «конец российской империи», считает политик. 16 ноября 2016 L'Orient-Le Jour

L'Orient-Le Jour: Русскому медведю не по силам тягаться с США Вопреки пророчествам западной прессы, новой холодной войны не будет, уверена ливанская L'Orient-Le Jour. Дело в том, что «у русского медведя нет ни экономических, ни демографических ресурсов, чтобы соперничать с США», - объясняет газета. Хотя Россия и распространяет свое видение мира, пользуясь антиамериканскими настроениями в Европе и арабском мире, стать сверхдержавой, равной США, ей не удастся. 17 октября 2016 L'Orient-Le Jour

OLJ: Раскаяние боевиков ИГ разбивается о суровость российских законов Россияне, которые вернулись из Сирии лишенными иллюзий, могут принести пользу спецслужбам и стать орудием борьбы с вербовщиками ИГ, пишет L’Orient-Le Jour. Но вместо этого им дают длительные тюремные сроки за преступления на сирийской территории, невзирая на их раскаяние, отмечает издание. 25 марта 2016 L'Orient-Le Jour

OLJ: Москва говорит о Курдистане, чтобы сделать Турцию сговорчивее Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков упомянул о том, что Россия не против федерализации Турции, но такой сценарий выгоден только курдам, пишет L'Orient-Le Jour. С другой стороны, Москва может делать подобные заявления, чтобы заставить Турцию стать мягче и пойти на примирение, а в таком случае Кремль способен вскоре забыть о данном курдам обещании, отмечает издание. 2 марта 2016 L'Orient-Le Jour

L'Orient-Le Jour: Мошенникам не удалось завалить Россию ливанским мусором Для Бейрута стало полной неожиданностью заявление Минприроды РФ о том, что соглашение об экспорте бытовых отходов из Ливана в Россию – подделка, сообщает L'Orient-Le Jour. Власти даже выделили деньги на отправку первой партии мусора. В стране разгорается скандал, в мошенничестве обвиняют британскую фирму-подрядчика. 18 февраля 2016 L'Orient-Le Jour

L'Orient-Le Jour: Риск конфликта с США и Россией удержит Анкару от входа в Сирию Анкаре будет куда проще ввязаться в сирийский конфликт, чем из него выйти, считает L'Orient-Le Jour. Ведь если главные участники сирийской войны – Россия и США – сосредоточили свои усилия на борьбе с ИГ, то основная забота Турции – курдские боевики. Если ради борьбы с последними Анкара все же решится войти в Сирию, ей «придется избегать столкновений как с русскими, так и с американцами». Поэтому, считает издание, Турция ограничится ударами с воздуха. 15 февраля 2016 L'Orient-Le Jour

L’Orient-Le Jour: Сирийцы благодарят Путина и верят, что он закончит их войну Сирийский народ ценит все, что для него сделали Россия и Путин, сообщает L’Orient-Le Jour. Сирийцы откликаются на военную помощь Москвы восторженными благодарностями и, стремясь приблизить победу в вялотекущей сирийской войне, призывают российского президента отправить на место сражений «как можно больше солдат». 23 декабря 2015 L'Orient-Le Jour

Турецкий премьер нашел в Сирии «империалистические цели» Москвы Премьер-министр Турции решительно осудил удары с воздуха, которые Россия нанесла по позициям террористов в Сирии. Как заявил политик, в своей сирийской военной кампании Москва преследует лишь «империалистические цели», однако достичь этих целей ей не удастся, пишет L’Orient-Le Jour. 23 декабря 2015 L'Orient-Le Jour

L’Orient-Le Jour: Противостояние России и Турции на руку Асаду Конфронтация между Россией и Турцией сыграет на руку Асаду, считает L’Orient-Le Jour. По мнению издания, Москва воспользуется ситуацией, чтобы более активно преследовать свои интересы в Сирии. Она увеличит поддержку режиму Асада и отомстит Турции, нанеся удар по сирийским оппозиционным группировкам, с которыми сотрудничает Анкара. При этом есть опасения, что Асад, получив дополнительную помощь от Москвы, может отказаться от переговоров с оппозицией. 28 ноября 2015 L'Orient-Le Jour