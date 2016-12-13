L’Humanité: Популярность Путина в кризис – «националистический рефлекс» россиян Несмотря на кризис и существенно снизившийся уровень жизни россиян, рейтинги президента Владимира Путина по-прежнему остаются высокими. По мнению корреспондента L’Humanité Вадима Каменка, это объясняется особенностями менталитета. Но помимо этого, российский лидер отлично играет на идее третьей мировой войны и внешних угроз, от которых народ необходимо защищать. И именно на этом он и будет строить свою будущую президентскую кампанию. 13 декабря 2016 L'Humanité

L’Humanité объяснил итоги думских выборов возрождением свиноводства Эмбарго на европейскую сельхозпродукцию создало стимул для развития российского производства, пишет L’Humanité. По мнению автора статьи, успехи фермеров при протекционистской политике государства стали одной из причин «патриотичного» результата парламентских выборов. 19 сентября 2016 L'Humanité

Французские коммунисты усомнились в украинской демократии Представители Французской коммунистической партии были возмущены принятым Верховной радой законом, запрещающим «пропаганду коммунистического и нацистского режимов», пишет L'Humanité. По их мнению, приравняв фашизм к коммунизму, Петр Порошенко ставит под сомнение фундаментальные демократические ценности и разжигает ультранационализм, чтобы использовать экстремистские украинские течения в борьбе против России. 11 апреля 2015 L'Humanité

L'Humanité: На Украине продолжается старое противостояние России и США Ситуация вокруг Украины свидетельствует о том, что старое противостояние идеологических врагов продолжается, пусть и в новой форме, считает эксперт по экономике и стратегии России Жан Жеронимо. Как пишет он на страницах L'Humanité, новый раскол в самом сердце Евразии может привести к самым серьезным последствиям. 8 августа 2014 L'Humanité

Эксперт: На пути Порошенко стоят не только ополченцы, но и Нацгвардия Дальнейшее развитие украинского кризиса зависит от исхода политической борьбы между Петром Порошенко и радикально настроенной Национальной гвардией, полагает французский экономист Жак Сапир. По мнению эксперта, украинский президент одержит верх в этой борьбе, но по-настоящему укрепить авторитет ему помогут «победы» над ополченцами. 20 июля 2014 L'Humanité

L’Humanité: Путин решил плотно обосноваться «на заднем дворе» США Как пишет L’Humanité, Владимир Путин разворачивает интенсивную экономическую и политическую деятельность в Латинской Америке, «бывшем заднем дворе» Вашингтона. Описывая предстоящее турне российского президента, французское издание подчеркивает: налаживание связей между странами БРИКС приведет к тому, что судьба мира теперь будет решаться не только в США и Брюсселе. 6 июля 2014 L'Humanité

Лидер Компартии Украины: Без России у Украины нет будущего В отделении Крыма от Украины новые власти винят Москву, тогда как к такому исходу привели действия самого «национал-фашистского правительства». Такого мнения придерживается лидер КПУ Петр Симоненко. А между тем, как он заявил в интервью L'Humanité, без России Украине не прожить, и этот вывод можно сделать, проанализировав ситуацию в тех европейских странах, которые уже сделали выбор в пользу ЕС. 7 июня 2014 L'Humanité