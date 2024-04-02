L'Économiste Maghrébin: лицемерие Запада ведёт его к коллективному самоубийству

Ни колониальное прошлое, ни развязанные войны и бессчётное число переворотов неугодных режимов не отучили Запад судить о других государствах с позиции «свободного мира», которая полностью дискредитировала себя из-за лицемерия и двойных стандартов, считает L'Économiste Maghrébin. Поддержка несправедливости и агрессии вызвала негодование по всему миру, а лидеры общественного мнения теперь представляют правительства Европы и США марионетками в руках скрытых сил, наживающихся на войне и хаосе.