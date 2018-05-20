Немецкий политик: Германия не уберегла свою промышленность от самоуправства США

Немецкие компании, которые раньше получали 40% алюминия из России, теперь вынуждены покупать его в США по более высоким ценам, заявил в интервью Lübecker Nachrichten член Комитета по иностранным делам бундестага Юрген Триттин. «Это просто немыслимо, что из-за самоуправных решений наказывают предприятия, которые работают в соответствии с законодательством ЕС, и перекрывают им сырьевое снабжение», — возмутился политик.