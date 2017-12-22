Kyiv Post: Байден рассказал в мемуарах о разочаровании в украинских властях Бывший вице-президент США Джо Байден, которого Барак Обама назначил специальным уполномоченным по делам Украины, в новых мемуарах пишет, что разочарован в президенте Петре Порошенко, а также из-за массовой коррупции на Украине, сообщает Kyiv Post. Украинское издание приводит «пять ключевых отрывков» из книги Байдена, в которых он рассказывает о своём опыте общения с украинскими властями. 22 декабря 2017 Kyiv Post

Столтенберг: «рак коррупции» мешает Украине вступить в НАТО До вступления в НАТО Украине предстоит ещё многое сделать, заявил во время своего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, стране нужно «укрепить свои институты и избавиться от рака коррупции». «Инертность и противодействие реформам стоят на пути реальных перемен и безопасного, светлого будущего для украинцев», — подчеркнул глава альянса. 11 июля 2017 Kyiv Post

Kyiv Post: Порошенко не выполняет предвыборных обещаний Во время предвыборной кампании Петр Порошенко дал множество обещаний, большинство из которых он до сих пор так и не выполнил, пишет издание Kyiv Post. Так, отмечает газета, «антитеррористическая операция» на востоке Украины, которую украинский президент обещал закончить за считанные часы, тянется уже третий месяц, и количество потерь киевской стороны только растет. 31 августа 2014 Kyiv Post

Kyiv Post: Украинцы наложили эмбарго на русских друзей Многие на Украине считают своим долгом отказаться от всего российского. И это касается не только товаров - в «список санкций» попали и личные знакомые, пишет Kyiv Post. Призывы к бойкоту подкрепляются в социальных сетях громкими кампаниями, например: «Не дай русскому». 4 апреля 2014 Kyiv Post