Парламент Кореи лишил США «права голоса» Все опрошенные газетой Korea Times члены южнокорейского парламента призвали президента Пак Кын Хе обязательно приехать в Москву на парад 9 мая. При этом депутаты отвергли утверждения США о том, что эта поездка «неуместна»; по их мнению, у Вашингтона в этом вопросе нет права голоса. 11 февраля 2015 Korea Times

Korea Times: Украина – не Армагеддон, как кажется Западу По утверждению обозревателя The Korea Times, конфликт на Украине – это отнюдь не столкновение добра со злом, как это представляется по репортажам американских СМИ. Они делят всех на плохих и хороших. И согласно этой диалектике, хороший парень в белой ковбойской шляпе должен время от времени доставать свой шестизарядный револьвер и побеждать зло. 21 апреля 2014 Korea Times

В Сеуле подтвердили: на борту затонувшего парома был россиянин 17-летний подросток из России числится пропавшим без вести после крушения парома у берегов Кореи, пишет The Korea Times. Всего на борту было пять иностранцев, в том числе два филиппинца и два гражданина Китая, сообщают в южнокорейском Министерстве общественной администрации и безопасности. 17 апреля 2014 Korea Times