Покинуть Корею было сложно, но ради шорт-трека Виктор Ан решил окончательно остаться в России. Как отмечает The Korea Herald, россияне строят большие планы по поводу спортсмена: его уже прочат в тренеры российской сборной. А за вклад в нынешней Олимпиаде ему могут подарить квартиру в Москве.

Игры в Сочи пройдут без Северной Кореи

Северокорейские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в Сочи, сообщает The Korea Herald. Ни один из них не прошел отбор на Олимпиаду и не получил приглашение от какой-либо международной спортивной федерации. В последний раз команда КНДР пропускала Игры 12 лет назад – тогда они проходили в Солт-Лейк-Сити, напоминает издание.