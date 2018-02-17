Kleine Zeitung: глава МИД Германии «отличился», поддержав предложение Москвы Глава МИД ФРГ «открыто поддержал» предложение Владимира Путина ввести в Донбасс «голубые каски» ООН, сообщает Kleine Zeitung. По словам Зигмара Габриэля, если инициативу Москвы удастся реализовать, то ЕС должен приступить к пошаговой отмене санкций против России. Официальная позиция Брюсселя «отличается», но это не делает её «столь уж реалистичной», подчеркнул немецкий министр. 17 февраля 2018 Kleine Zeitung

Kleine Zeitung: австрийские «друзья Крыма» демонстративно поддержали присоединение Члены Австрийской партии свободы посетили Ялту и приняли участие в заседании клуба «Друзья Крыма», официально поддержав его присоединение к России, сообщает Kleine Zeitung. Политики заявили, что заинтересованы в развитии традиционно хороших отношений между Москвой и Веной, а также в отмене санкций. 8 ноября 2017 Kleine Zeitung

Kleine Zeitung: австрийский сатирик взбудоражил интернет словами о «беженцах-паразитах» Популярный австрийский сатирик, писатель и журналист Манфред Тисаль обрушился с критикой на беженцев, назвав их «паразитами», сообщает Kleine Zeitung. Его пост в социальных сетях вызвал у пользователей бурную реакцию, в том числе и неодобрительного характера, рассказывает издание. 26 августа 2017 Kleine Zeitung

KZ: в Вене огласили приговор создателю «чудодейственного» «Украина» В Австрии создателя «мнимого» лекарства от рака «Украин» приговорили к трём годам лишения свободы, сообщает австрийское издание Kleine Zeitung. Речь идёт о 79-летнем химике Василии Новицком, который продавал пациентам просроченные ампулы со своим «чудодейственным» препаратом. По словам выходца с Украины, его средство от рака «очень ценно». Более того, в зале суда Новицкий заявил, что спасал людям жизни и не понимает, в чём его вина. 29 апреля 2017 Kleine Zeitung

Хватит кормить США: австрийский политик призвал Европу вооружаться и дружить с Россией Европе следует отказаться от финансирования «подчинённого США НАТО» и создать собственную армию, заявил лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. Одновременно политик призвал ЕС к снятию антироссийских санкций и созданию зоны свободной торговли с Россией. 27 февраля 2017 Kleine Zeitung

Kleine Zeitung: Нидерланды не смогли расшифровать данные по MH17 от России Нидерланды не смогли воспользоваться российскими радарными данными по MH17, пишет Kleine Zeitung. Местная прокуратура сослалась на несоответствие формата представленной информации международным стандартам. «Для того чтобы хорошо понять значение радарных снимков, необходима дополнительная информация», — сообщили в Амстердаме. 29 января 2017 Kleine Zeitung

KZ: авторы фильма о «величайшем допинг-скандале» надеются надавить на Кремль В документальном фильме «Икар», посвящённом российскому допинг-скандалу, от беглого руководителя антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ожидают «новых разоблачений», сообщает Kleine Zeitung. По данным издания, у авторов фильма имеются обвинения в адрес «высших инстанций российской власти», которые могут оказать «давление» на Кремль. 20 января 2017 Kleine Zeitung

Кучма: в равноправном партнёрстве с Украиной не заинтересован никто Несмотря на то что никто не заинтересован в Украине как в равноправном и стратегическом партнёре, самосознание украинцев претерпело «кардинальные изменения» после начала конфликта в Донбассе, заявил в интервью австрийской Kleine Zeitung бывший украинский президент Леонид Кучма. По мнению политика, в процессе становления «полноценной нации» украинцам помогает «Путин и сегодняшняя война». 5 января 2017 Kleine Zeitung

Kleine Zeitung: Россия проверяет «Гарри Поттера» на экстремизм На российской таможне приостановили ввоз новой книги-пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», сообщает Kleine Zeitung. По информации издания, власти проверяют ее на наличие экстремистского содержания. Однако причины для таких подозрений до сих пор не были озвучены, отмечает австрийское издание. 6 августа 2016 Kleine Zeitung

Kleine Zeitung: Ирак объединился с Россией против ИГИЛ Россия, Сирия, Ирак и Иран готовы объединить свои силы для борьбы против «Исламского государства», сообщает Kleine Zeitung. Для руководства совместными операциями против террористов в Багдаде был создан центр обмена информацией. В целом это указывает на рост влияния России в ближневосточном регионе, отмечает издание. 27 сентября 2015 Kleine Zeitung