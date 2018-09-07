Немецкий политик: «дипломатическая попрошайка» Европа по полной облажалась в Сирии

Запад упустил возможность хоть как-то повлиять на ситуацию в Сирии, и это результат провальной политики США и Европы, заявил в интервью Kieler Nachrichten председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. По его словам, «Европа стала дипломатической попрошайкой», чьи просьбы просто игнорируются. К тому же она не делает выводов из совершённых ошибок, подчёркивает немецкий политик.