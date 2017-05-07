Глава ИИХФ осудил нападки Запада на Россию: это молодое государство, ему нужно дать время «В отличие от того, что говорят о нём на Западе, я знаю господина Путина как вежливого и обходительного человека», — заявил в интервью Kölner Stadt-Anzeiger президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. По его словам, россияне необычайно гостеприимны и дружелюбны. «Это молодое государство, — добавил он. — Ему нужно дать время». 7 мая 2017 Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Путин благодарен Западу за бесплатную «рекламу» Президенту России Владимиру Путину даже на руку образ «манипулятора», который оказывает весомое влияние на выборы в западных странах, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. По словам координатора немецкого правительства по вопросам трансатлантического сотрудничества Юргена Хардта, для российского лидера это – своего рода «демонстрация силы» и «колоссальная помощь». 13 декабря 2016 Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Сирийские террористы признали, что за их спиной стоят США В интервью Kölner Stadt-Anzeiger полевой командир «Джабхат Фатх аш-Шам» рассказал о том, как США поддерживают их группировку в борьбе с правительством сирийского лидера Башара Асада. По его словам, американцы поставляют им оружие и предоставляют военных экспертов. Также материальную и консультативную поддержку боевикам оказывают Турция, Катар, Саудовская Аравия и Израиль, хотя их организация официально считается террористической. 26 сентября 2016 Kölner Stadt-Anzeiger