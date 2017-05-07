Kölner Stadt-Anzeiger
Глава ИИХФ осудил нападки Запада на Россию: это молодое государство, ему нужно дать время
«В отличие от того, что говорят о нём на Западе, я знаю господина Путина как вежливого и обходительного человека», — заявил в интервью Kölner Stadt-Anzeiger президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. По его словам, россияне необычайно гостеприимны и дружелюбны. «Это молодое государство, — добавил он. — Ему нужно дать время».
Kölner Stadt-Anzeiger: Путин благодарен Западу за бесплатную «рекламу»
Президенту России Владимиру Путину даже на руку образ «манипулятора», который оказывает весомое влияние на выборы в западных странах, пишет Kölner Stadt-Anzeiger. По словам координатора немецкого правительства по вопросам трансатлантического сотрудничества Юргена Хардта, для российского лидера это – своего рода «демонстрация силы» и «колоссальная помощь».
Kölner Stadt-Anzeiger: Сирийские террористы признали, что за их спиной стоят США
В интервью Kölner Stadt-Anzeiger полевой командир «Джабхат Фатх аш-Шам» рассказал о том, как США поддерживают их группировку в борьбе с правительством сирийского лидера Башара Асада. По его словам, американцы поставляют им оружие и предоставляют военных экспертов. Также материальную и консультативную поддержку боевикам оказывают Турция, Катар, Саудовская Аравия и Израиль, хотя их организация официально считается террористической.
Британский эксперт: Политика Путина повторяет стратегию Николая I
Стратегия Владимира Путина сходна со стратегией российского императора Николая I, отметил в интервью Kölner Stadt-Anzeiger британский историк Орландо Файджес. По мнению ученого, как и российский самодержец, Путин стремится держать соседние страны, и в первую очередь Турцию, в состоянии слабости и так же использует как повод для военного вмешательства необходимость защиты христиан.