Journal.ie
«Военное вмешательство — не выход, о какой бы ситуации ни шла речь»: Ведущая Russia Today в прямом эфире пустилась во все тяжкие
Ведущая канала RT Эбби Мартин раскритиковала в прямом эфире «военное вторжение» России в Крым, сообщает ирландская интернет-газета The Journal.ie. По мнению журналистов издания, на подобные действия ее спровоцировала критика, которая в последнее время обрушилась на журналистов канала в связи с «необъективным» освещением событий на Украине.
Бывший каратель СС попался на мемуарах
Благодаря журналистскому расследованию в США удалось обнаружить одного из командующих дивизией СС «Галичина». Им, сообщает ирландское издание TheJournal.ie, оказался 94-летний уроженец Украины Майкл Каркоц. В 1995 году он опубликовал мемуары, в которых описал создание дивизии и некоторые ее операции.