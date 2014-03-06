«Военное вмешательство — не выход, о какой бы ситуации ни шла речь»: Ведущая Russia Today в прямом эфире пустилась во все тяжкие

Ведущая канала RT Эбби Мартин раскритиковала в прямом эфире «военное вторжение» России в Крым, сообщает ирландская интернет-газета The Journal.ie. По мнению журналистов издания, на подобные действия ее спровоцировала критика, которая в последнее время обрушилась на журналистов канала в связи с «необъективным» освещением событий на Украине.