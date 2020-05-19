Journal Inquirer: «контент сексуального характера» — Facebook заблокировал американского музыканта за песни в курятнике

Чтобы поднять настроение подписчикам в кризис, музыкант из штата Коннектикут Билл Людвиг стал транслировать в Facebook свои выступления перед курицами. Хотя многие оценили такой формат, как сообщает Journal Inquirer, кто-то стал жаловаться, что видео с пернатой аудиторией содержат «контент сексуального характера», из-за чего без лишних разбирательств платформа временно заблокировала страницу исполнителя.