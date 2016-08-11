Joong Ang Ilbo: Сотрудничество с Россией – шанс для Сеула поладить с Пхеньяном Владимир Путин вкладывает много сил в развитие Дальнего Востока, но на партнерство с Китаем и Японией ему надеяться сложно. Другое дело – Южная Корея, заявляет обозреватель Joong Ang Ilbo: промышленно развитая страна, которая через сотрудничество с Россией, возможно, сумеет также помириться с КНДР. Газета призывает власти не упускать такой шанс. 11 августа 2016 Joong Ang Ilbo

Саманта Пауэр: Поправки России не снизили жесткость санкций против КНДР В интервью корейской Joong Ang Ilbo по поводу недавно принятой беспрецедентно жесткой резолюции по Северной Корее постпред США Саманта Пауэр заявила, что Россия – которая брала в процессе обсуждения время на пересмотр документа – никак не уменьшила его силу. Наоборот, российские дипломаты смогли четко сформулировать то, что их американские коллеги лишь подразумевали, утверждает она. 3 марта 2016 Joong Ang Ilbo

JA Ilbo: После унижения русских под Цусимой Япония дала волю своей агрессии Победа Японии над российским флотом во время боя в Цусимской бухте превратила ее в «потерявший тормоза поезд», а Корею обрекла на множество лет страданий, напоминает Joong Ang Ilbo. Сегодня, по мнению обозревателя издания, уроки 110-летний давности как никогда актуальны. 9 сентября 2015 Joong Ang Ilbo

Joong Ang: Корейский император умолял Николая II спасти страну от Японии В российских архивах обнаружили личное письмо императора Кореи Николаю II, в котором тот молил Россию спасти его страну от японской угрозы. Но Россия и сама в 1905 году проиграла войну Японии. После подписания мирного договора Токио приступил к захвату Кореи, напоминает Joong Ang Ilbo. 12 августа 2015 Joong Ang Ilbo

Joong Ang Ilbo: Южная Корея почувствовала себя уязвимой, как Украина Для Южной Кореи очень важно сохранить лицо своей демократии и не попасть под влияние соседей, пишет бывший премьер страны Ли Хон Гу на страницах Joong Ang Ilbo. Тревожные сигналы, по его мнению, поступают со стороны России, Китая и Японии. Эти страны охвачены «опасной ностальгией по империализму». И Южная Корея в связи с этим ощущает ту же уязвимость, что была на Украине. 21 апреля 2015 Joong Ang Ilbo

На Дальнем Востоке восстановят памятник убийце японского премьера Корейские власти восстановят в Уссурийске памятник корейскому борцу за независимость Ан Чунгыну, сообщает Joong Ang Ilbo. Этот деятель корейского вооруженного подполья одно время жил в Приморском крае в изгнании, прежде чем ему удалось застрелить первого японского генерал-резидента на Корейском полуострове. За это он был казнен, напоминает издание. 26 февраля 2015 Joong Ang Ilbo

Joong Ang Ilbo: Россия против американской ПРО в Южной Корее Планируемое размещение американских систем ПРО в Южной Корее направлено на обострение конфронтации на Корейском полуострове, уверен новый российский посол в Сеуле Александр Тимонин. Помимо этого, как сообщает Joong Ang Ilbo, и Москва, и Пекин видят в этом и угрозу своим интересам, поскольку расширение американского присутствия в регионе может быть использовано для слежки за ними. 18 февраля 2015 Joong Ang Ilbo

Южнокорейские СМИ: Пхеньян попросил у Кремля истребители для атаки на Сеул Спецпосланник Пхеньяна передал Москве просьбу Ким Чен Ына продать КНДР российские истребители Су-35, сообщает южнокорейское издание Joong Ang Ilbo. По сведениям газеты, разведка Сеула полагает, что Северная Корея не обладает достаточным военно-воздушным потенциалом. Тем не менее, ей нужны многоцелевые истребители для обеспечения нового плана нападения на Южную Корею. 10 января 2015 Joong Ang Ilbo

Joong Ang Ilbo: Пхеньян «использовал» Путина, чтобы одернуть Пекин Поздравление Владимира Путина с 66-летием основания КНДР рупор официального Пхеньяна Rodong Sinmun поместил на видном месте на первой странице. А послание от китайского лидера Си Цзиньпина – лишь на третьей полосе, пишет Joong Ang Ilbo. Северная Корея явно намекает таким образом, что отношениям с Пекином предпочитает Москву, считает южнокорейская газета. 11 сентября 2014 Joong Ang Ilbo