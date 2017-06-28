Jewish Daily Forward

JTA: украинские евреи против фестиваля в честь коллаборациониста Шухевича

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выступил с критикой проведения фестиваля «Шухевичфест» в честь коллаборациониста Романа Шухевича в день годовщины антисемитских погромов во Львове. 30 июня 1941 года отряды Шухевича участвовали в облавах на евреев, в результате которых погибло порядка 6 тыс. человек, пишет Jewish Telegraphic Agency.