Jewish Daily Forward
JTA: украинские евреи против фестиваля в честь коллаборациониста Шухевича
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выступил с критикой проведения фестиваля «Шухевичфест» в честь коллаборациониста Романа Шухевича в день годовщины антисемитских погромов во Львове. 30 июня 1941 года отряды Шухевича участвовали в облавах на евреев, в результате которых погибло порядка 6 тыс. человек, пишет Jewish Telegraphic Agency.
The Forward: Еврейская диаспора не видит антисемитизма в убийстве Немцова
Убийство Бориса Немцова, имеющего еврейские корни по материнской линии, потрясло еврейскую диаспору, пишет Jewish Daily Forward. И хотя убийство оппозиционера вряд ли связано с национальностью его матери, все произошедшее заставило евреев задуматься над тем, каково им живется в России.