Сами события 1917 года в России прошли для Африки незамеченными, но в итоге оказали колоссальное влияние на становление независимых африканских государств. Сегодня российские власти не могут определиться со своим отношением к годовщине Октябрьской революции, но во многих африканских странах эту дату помнят и чтут, пишет Jeune Afrique.

JA: Король Марокко приехал в Москву за туристами, экспортом и студентами

Марокканцам не хватает агрессивности, чтобы пробраться на российский рынок, и потому их экспорт в Россию остается на низком уровне. Чтобы исправить ситуацию, а также привлечь российских туристов и тех, кто изучает ислам, в Москву приехала делегация из североафриканского королевства во главе с королем Марокко Мухаммедом VI, пишет Jeune Afrique.