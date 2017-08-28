JN: особые зоны Москвы на Курилах угрожают доверительному партнёрству с Токио Создание Россией «в одностороннем порядке» территории опережающего развития на Южных Курилах подрывает «правовую позицию» Японии, которая тоже претендует на эти острова, считает Japan News. По мнению издания, подобными действиями Москва может разрушить доверительные отношения партнёрства, которые в последние годы у неё складываются с Токио. 28 августа 2017 Japan News

Japan News: Россия и Япония по-разному видят будущее Южных Курил Надежды, которые Россия и Япония возлагают на будущее Южных Курил, всё ещё сильно разнятся, отмечает The Japan News. Токио надеется, что через совместные экономические проекты в регионе он вернёт себе острова. Москва не хочет об этом слышать, но считает, что японцы помогут «оживить» экономику Южных Курил. 29 июля 2017 Japan News

JN: японцы впервые отправятся на Курилы самолётом — посетить могилы родных По запросу Токио 18 июня должен состояться первый полёт на самолёте на Южные Курилы для бывших жителей островов, пишет The Japan News. Во время своего визита переселенцы смогут посетить могилы родственников. Как отмечает ресурс, для большинства пожилых японцев, когда-то живших на Южных Курилах, самолётное сообщение намного комфортнее длительного плавания на корабле — ранее единственного для них способа добраться до островов. 22 мая 2017 Japan News

Japan News: удары по Сирии заставят Токио выбирать между Россией и США Несмотря на то что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку «решимости американского правительства» относительно недавних авиаударов по Сирии, в Токио опасаются, что это может негативно сказаться на попытках наладить отношения с Москвой, пишет Japan News. И пока лидер страны готовится к предстоящему визиту в Россию в конце апреля, в МИД вспоминают, как администрация Барака Обамы уже однажды не позволила состояться российско-японскому сближению. 10 апреля 2017 Japan News

Japan News: Абэ продолжит разговор с Путиным о судьбе Курил в конце апреля После поездки Владимира Путина в Японию премьер-министр страны Синдзо Абэ прибудет в Россию с ответным визитом, во время которого два лидера обсудят совместные экономические проекты по Южным Курилам, сообщает Japan News. Кроме того, перед встречей Путина и Абэ стороны намерены организовать безвизовый въезд на острова для японских переселенцев и членов их семей. 2 марта 2017 Japan News

Japan News: Россия укрепляет влияние активностью у берегов Японии В последние годы российские военные корабли всё активнее действуют в непосредственной близости от Японии, пишет The Japan News. Как поясняет издание, подобным образом Москва, предположительно, пытается обеспечить своё влияние в Дальневосточном регионе. 11 января 2017 Japan News

Опрос в Японии: Сначала часть островов, потом сотрудничество с Россией Более половины японцев предпочитают, чтобы Россия вначале отдала им хотя бы часть «северных территорий», прежде чем приступать к обсуждению перспектив экономического сотрудничества и договариваться об окончательном урегулировании проблемы, пишет The Japan News. Итоги опроса также показали, что более 80% жителей Японии уже не верят в то, что предстоящий визит президента Путина действительно способствует решению территориальных споров. 6 декабря 2016 Japan News

Japan News: Россия дразнит Японию мирным договором, как морковкой На декабрьский визит Владимира Путина в Японию многие возлагают большие надежды в связи с долгожданным урегулированием территориальных противоречий и подписанием мирного договора. Однако японские эксперты сомневаются, что на этой встрече между российским президентом и премьером Синдзо Абэ будут достигнуты окончательные договоренности. России выгодно тянуть время – так она подогревает интерес Токио к экономическому сотрудничеству, приводит слова экспертов Japan News. 14 ноября 2016 Japan News