Jane's Defence Weekly

Вице-адмирал НАТО: Российские подлодки активнее, чем в годы холодной войны

Активность российских субмарин в северной части Атлантического океана достигла, а, возможно, и превзошла уровень холодной войны, утверждает командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон. Также альянс заставляют беспокоиться и возросшие технические возможности российских подлодок. Но больше всего НАТО нервничает из-за того, что стратегические цели России так и остаются неизвестными, признает Джонстон.