Jüdische Rundschau объяснила, почему Израиль остаётся в стороне от антироссийской кампании Запада

В отличие от большинства стран Запада, Израиль отказывается вступать в политический конфликт с Россией, воздерживается от санкций и уже несколько лет сохраняет нейтралитет наподобие Финляндии в эпоху холодной войны, пишет Jüdische Rundschau. Кроме того, Израиль считает, что конфликт между Москвой и Киевом — это «славянская семейная ссора», а не «столкновение между свободой и деспотизмом», и она не касается международного сообщества, отмечает издание.