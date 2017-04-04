Israel HaYom: теракт в Петербурге лишь укрепит власть Путина и русский дух Террористы хотели поставить Владимира Путина в тупик, выбрав в качестве мишени его родной город, но лишь убедили президента в верности его воззрений. Путин всегда полагал, что исламизм и нацизм родственные явления, а у Петербурга победное прошлое: город оставил неизгладимый след в истории борьбы с нацизмом. В итоге, взрывы в метро лишь укрепят положение Путина и русский дух, считает Israel HaYom. 4 апреля 2017 Israel HaYom

Israel HaYom: Израилю пора извлечь урок из «силовых успехов» Путина в Сирии Достижения Путина в Сирии показывают, насколько пусты и бессмысленны лозунги о необходимости «честного посредника», настаивающего на «справедливых» соглашениях, для достижения мира между Израилем, его соседями и палестинцами, считает Israel HaYom. Вместо пустых разговоров о «справедливости» Путин успешно продвигает в Сирии свой «мир силы», основанный на военной мощи и собственных интересах, отмечается в статье — и Трамп должен действовать так же решительно, если тоже хочет добиться успеха на Ближнем Востоке и помочь Израилю. 27 января 2017 Israel HaYom

Israel Hayom: Ближний Восток встречает нового хозяина — и это не Трамп Россия добилась соглашения о перемирии в Сирии без участия Вашингтона, продемонстрировав верность друзьям и готовность защищать своих союзников, сообщает Israel Hayom. Сейчас, когда США покинули регион, Ближний Восток готовится встречать «нового хозяина» — Россию, которая повела себя ответственно и зрело и показала понимание сложности ситуации и особенностей региона. 3 января 2017 Israel HaYom

Israel HaYom: Нетаньяху приехал в Москву определять будущее Сирии Премьер-министр Израиля приехал на встречу с Владимиром Путиным вместе с руководителями израильской армии. Это значит, что Тель-Авив решил четко описать русским свое видение будущего Сирии и согласовать это с Москвой, считает обозреватель Israel HaYom. 21 сентября 2015 Israel HaYom

Israel Hayom: Путин нашел в Египте новых друзей России Визит Владимира Путина в Египет призван не только «утереть нос США», но и восстановить влияние России в регионе, считает автор израильской газеты. Теплый прием президента, указывающий на то, что Россия далеко не в изоляции, свидетельствует и о том, что Египет больше не намерен зависеть от Вашингтона. 10 февраля 2015 Israel HaYom

Israel Hayom: В отличие от Украины, Россия борется с антисемитизмом Россию нельзя назвать демократичной страной, но антисемитизм в ней резко пресекается, пишет Israel Hayom. В то же время на Украине с 1991-го года действует националистическая партия. Она не раз призывала к освобождению страны от «русско-еврейской мафии» и иначе как «жидами» своих противников не называла. Но, похоже, украинских евреев это не смущает, сетует издание. 17 марта 2014 Israel HaYom

Israel HaYom: Запад в плену иллюзий, а Путин знает, что делает Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила российского лидера в том, что он «потерял связь с реальностью», но, как пишет израильская газета Israel Hayom, именно западным лидерам надо проверить, стоят ли они на земле или витают в облаках. 4 марта 2014 Israel HaYom

Israel HaYom: Тимошенко могут потеснить молодые лидеры оппозиции Рано радоваться победе украинской демократии, ведь победители могут начать притеснения тех, кто не разделяет их мнения. Об этом заявил израильский эксперт в интервью Israel HaYom. К тому же, помимо разлада между востоком и западом, раскол намечается и в рядах оппозиции: молодые и энергичные лидеры вовсе не намерены уходить в тень из-за «символа нации» Юлии Тимошенко. 25 февраля 2014 Israel HaYom

Israel HaYom: Окончание года Путин отметил «покупкой» Украины Журнал Time незаслуженно обошел вниманием Путина, присудив звание человека года папе римскому, пишет Israel HaYom. Газета напоминает, что в 2013 году российский лидер спас режим Башара Асада, предоставил убежище «вредителю» Сноудену и даже «купил» целую страну. 26 декабря 2013 Israel HaYom

Россия - Египет: тайное становится явным Министры обороны и иностранных дел России направляются в Египет, чтобы завершить затянувшиеся тайные переговоры, пишет Israel HaYom. Этот визит будет проходить на фоне кризиса в американо-египетских отношениях, и, по мнению издания, может означать новую эру партнерства между Москвой и Каиром. 12 ноября 2013 Israel HaYom