Irish Independent
Irish Independent: Криштиану Роналду дал русской подруге от ворот поворот
Португальский футболист Криштиану Роналду получил «Золотой мяч», но, по всей видимости, расстался со своей девушкой – российской моделью Ириной Шейк, сообщает Irish Independent. Хотя официального подтверждения пара еще не дала, девушка отписалась от страницы Роналду в Twitter и не приехала поздравить его с наградой, предпочитая загорать на пляже.
Ирландцы надолго запомнят три слова российского дипломата
Фраза посла РФ в Ирландии Максима Пешкова «ирландские... украинцы, не русские» больше 10 минут повторялась в эфире местного канала RTÉ, сообщает Irish Independent. Этот технический сбой произошел во время показа его интервью. Позднее канал принес извинения телезрителям за доставленные неудобства.
Имидж Путина помогает ему делать из России сверхдержаву
В современном мире политику просто необходимо быть в хорошей физической форме, отмечает Irish Independent. Этому правилу следует и Владимир Путин, создавший себе имидж любителя спорта, мачо и деятельного человека. Он полон решимости вернуть России статус передовой сверхдержавы, и крепкое здоровье позволит ему еще долго лидировать на мировой арене.
Батурина спасла одну из главных достопримечательностей Дублина
Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вложила миллионы евро в реконструкцию отеля Morrison в Дублине, сообщает Irish Independent. Издание отмечает, что Елена Батурина прошла долгий жизненный путь - от простой работницы завода до владелицы одного из самых известных отелей ирландской столицы.
Иностранные авиакомпании готовятся к захвату российского неба
Правительство России рассматривает возможность разрешить зарубежным авиаперевозчикам работать на внутренних российских рейсах, сообщает Independent.ie. Крупные европейские компании не теряют времени даром и уже ведут переговоры с аэропортами.