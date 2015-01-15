Irish Independent: Криштиану Роналду дал русской подруге от ворот поворот Португальский футболист Криштиану Роналду получил «Золотой мяч», но, по всей видимости, расстался со своей девушкой – российской моделью Ириной Шейк, сообщает Irish Independent. Хотя официального подтверждения пара еще не дала, девушка отписалась от страницы Роналду в Twitter и не приехала поздравить его с наградой, предпочитая загорать на пляже. 15 января 2015 Irish Independent

Ирландцы надолго запомнят три слова российского дипломата Фраза посла РФ в Ирландии Максима Пешкова «ирландские... украинцы, не русские» больше 10 минут повторялась в эфире местного канала RTÉ, сообщает Irish Independent. Этот технический сбой произошел во время показа его интервью. Позднее канал принес извинения телезрителям за доставленные неудобства. 5 марта 2014 Irish Independent

Имидж Путина помогает ему делать из России сверхдержаву В современном мире политику просто необходимо быть в хорошей физической форме, отмечает Irish Independent. Этому правилу следует и Владимир Путин, создавший себе имидж любителя спорта, мачо и деятельного человека. Он полон решимости вернуть России статус передовой сверхдержавы, и крепкое здоровье позволит ему еще долго лидировать на мировой арене. 19 января 2014 Irish Independent

Батурина спасла одну из главных достопримечательностей Дублина Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вложила миллионы евро в реконструкцию отеля Morrison в Дублине, сообщает Irish Independent. Издание отмечает, что Елена Батурина прошла долгий жизненный путь - от простой работницы завода до владелицы одного из самых известных отелей ирландской столицы. 24 февраля 2013 Irish Independent