Irish Examiner: Западу всё труднее бороться с популярностью России в Европе Пока США бездействуют, большинство итальянских избирателей поддержали на последних парламентских выборах в стране пророссийских политиков, отмечает на страницах Irish Examiner британский журналист Джон Ллойд. Если эти политические силы объединятся, Италия превратится в «крупнейшую русофильскую демократию в Европе», предупреждает автор статьи. Однако поддерживая Россию, европейские политики помогают ей разрушать истинные демократические ценности Европы, убеждён журналист. 26 марта 2018 Irish Examiner

Irish Examiner: США оправдывают военные траты борьбой с «головорезом Путиным» Российский президент идеально подходит на роль заклятого врага Америки, пишет бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен на сайте Irish Examiner. По его словам, чтобы оправдать свой огромный военный бюджет и базы по всему миру, Америка вынуждена находить все новые и новые угрозы. Путин же хорош тем, что ругать его можно, не опасаясь, что он начнет войну. 5 августа 2016 Irish Examiner

Макфол: России еще долго трудиться до выхода из изоляции Казалось бы, сирийская кампания стала для России возможностью наладить свои отношения с Западом и выйти из изоляции, пишет экс-посол США в России Майкл Макфол в Irish Examiner. Однако не стоит заблуждаться, сотрудничество с Вашингтоном – долгосрочная перспектива, а прежде нужно решить неотложные вопросы, такие как судьба Башара Асада или же невозможность уступок со стороны Запада по Украине, утверждает политик. 24 декабря 2015 Irish Examiner

Irish Examiner: В России две проблемы – украинская война и геи Все беды России вызваны войной на Украине и нелюбовью к геям, считает эмигрировавшая в США журналистка Маша Гессен. Владимир Путин собирается вести в ООН переговоры по Сирии, а для этого нужно разобраться с другими проблемами. Если перемирие на Украине держится, то с ЛГБТ-сообществом пока примириться не удалось – и напрасно. Российскому президенту следовало бы в самом деле позвонить Элтону Джону, пишет она в Irish Examiner. 18 сентября 2015 Irish Examiner

Российские бомбардировщики «распугали» ирландские самолеты Российские Ty-95 пролетели вблизи ирландского воздушного пространства, создав неудобства пассажирским самолетам в этом регионе, пишет Irish Examiner. Авиадиспетчеры были вынуждены изменить курс и задержать вылет нескольких авиалайнеров. Издание отмечает, что инцидент вызвал недовольство у местных властей. 4 марта 2015 Irish Examiner