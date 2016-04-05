IPG: Россию на Украине переговорами не остановить Москва никогда первой не развязывала конфликты на постсоветском пространстве, однако кризис на Украине стал исключением, пишет бывший посол Германии в Грузии Уве Шрамм. Россия сознательно пошла на обострение, испугавшись, что «революционная искра» перекинется с Киева на Москву, утверждает Шрамм. По его мнению, есть два варианта развития событий: признать «интересы и амбиции» Кремля или же попытаться закончить конфликт с помощью оружия, что было бы крайне опасно. 5 апреля 2016 Internationale Politik und Gesellschaft

IPG: Демократичная Польша не заслужила обидных сравнений с Россией Несмотря на то что Варшава совершила ряд антидемократических шагов, Польшу нельзя сравнивать с Россией, отмечает Internationale Politik und Gesellschaft. В отличие от России Польша не нападает на другие страны и не стремится перекроить политическую карту Европы. Кроме того, десятки тысяч поляков способны выйти на улицы, чтобы выразить протест против непопулярных мер собственного правительства, подчеркивает издание. 8 февраля 2016 Internationale Politik und Gesellschaft