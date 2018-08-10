Эксперт: «недооценённая» Россия сможет привлечь инвесторов после отмены санкций

Россия определённо сможет привлечь инвестиции после того, как будут отменены введённые в её отношении санкции, однако для этого потребуются определённые действия со стороны её правительства, пишет на страницах International Investment сотрудник компании BCS Global Луис Саенс. По мнению аналитика, среди таких шагов — более активная работа с инвесторами, диверсификация экспорта и экономические реформы, направленные на улучшение бизнес-климата.