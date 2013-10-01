Маша Гессен раскрыла секрет универсального оружия Кремля Правозащитники пытаются донести до международных судебных инстанций то, в каком положении находятся российские заключенные, но весомых результатов это не приносит, считает известная журналистка Маша Гессен. В своей колонке в International Herald она пишет, что с помощью судебных дел, в том числе связанных с наркотиками, Кремль расправляется и со своими политическими оппонентами. 1 октября 2013 International Herald Tribune

Гессен: Скоро в России начнут сажать людей по указу президента В судебных процессах по политическим делам в России нет смысла, считает журналистка Маша Гессен. У защитников нет сомнений в обвинительном приговоре, а для всех остальных, кто уверен, что участницы Pussy Riot и Михаил Ходорковский должны сидеть в тюрьме, не имеет значения, будет ли это решение суда или просто указ президента, пишет она в International Herald Tribune. 30 июля 2013 International Herald Tribune

Гессен: Гей-парады разрешат не раньше, чем рухнет режим Мы будет продолжать приходить на акции в защиту прав секс-меньшинств, несмотря на избиения, пишет Маша Гессен в International Herald Tribune. По ее мнению, легализации гей-парадов, возможно, получится добиться лишь тогда, когда удастся «свергнуть режим». 27 мая 2013 International Herald Tribune

IHT: Вашингтон преувеличивает влияние Москвы на Асада Американский журналист Дэвид Род пишет, что Россия пользуется сложившейся ситуацией в Сирии, чтобы укрепить свои позиции на международной арене. Однако он отмечает, что в действительности Москва не имеет такого влияния на Башара Асада, как думают в США. 12 мая 2013 International Herald Tribune

Гессен: Чиновники поставили жирную кляксу в «Тотальном диктанте» Решение губернатора Ульяновской области заменить текст «Тотального диктанта», написанный Диной Рубиной, на вариант местного автора сильно омрачило эту международную акцию, пишет Маша Гессен. По ее мнению, в будущем организатором этой инициативы, возможно, придется считаться с мнением чиновников. 9 апреля 2013 International Herald Tribune

Маша Гессен предрекает крах гражданского общества в России Колумнист International Herald Tribune Маша Гессен считает, что ужесточение законов в России продолжится. По ее мнению, действия правительства РФ могут привести к уничтожению НКО и краху гражданского общества. 1 апреля 2013 International Herald Tribune

«Путин - человек, который знает, чего он хочет» Приоритет политики Владимира Путина – укрепление России, пишут журналисты International Herald Tribune. По их мнению, администрация Барака Обамы должна учитывать это обстоятельство при выстраивании планов по новой «перезагрузке» отношений с РФ. 4 февраля 2013 International Herald Tribune

Мария Алехина затягивает процесс по обжалованию взысканий В городском суде Березников уже третий день идет процесс обжалования взысканий в отношении участницы Pussy Riot Марии Алехиной, отбывающей срок в колонии. Как сообщает журналистка Маша Гессен, осужденной отказали в личном присутствии в зале суда и девушке приходится наблюдать за происходящим через видеосвязь. 4 февраля 2013 International Herald Tribune

2012 год завершился под знаком «актов отчаяния» Журналистка Маша Гессен считает, что ситуация в РФ оказалась намного хуже, чем можно было предполагать. В своей статье она упоминает введенный в действие закон «Димы Яковлева», притеснение критикующих власти журналистов, а также акции протеста, устроенные отчаявшимися гражданами в последний месяц 2012 года. 2 января 2013 International Herald Tribune

На Западе гадают, что стоит за открытой полемикой Медведева и Маркина Видеозапись, на которой премьер-министр Дмитрий Медведев называет следователей «козлами», возмутила Следственный комитет РФ. Открытые конфликты между чиновниками - большая редкость для России, пишет Маша Гессен на страницах International Herald Tribune. По ее мнению, не исключено, что эфирный прокол Медведева мог быть частью плана и был специально адресован зарубежной аудитории. 11 декабря 2012 International Herald Tribune