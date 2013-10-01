International Herald Tribune
Маша Гессен раскрыла секрет универсального оружия Кремля
Правозащитники пытаются донести до международных судебных инстанций то, в каком положении находятся российские заключенные, но весомых результатов это не приносит, считает известная журналистка Маша Гессен. В своей колонке в International Herald она пишет, что с помощью судебных дел, в том числе связанных с наркотиками, Кремль расправляется и со своими политическими оппонентами.
Гессен: Скоро в России начнут сажать людей по указу президента
В судебных процессах по политическим делам в России нет смысла, считает журналистка Маша Гессен. У защитников нет сомнений в обвинительном приговоре, а для всех остальных, кто уверен, что участницы Pussy Riot и Михаил Ходорковский должны сидеть в тюрьме, не имеет значения, будет ли это решение суда или просто указ президента, пишет она в International Herald Tribune.
Гессен: Гей-парады разрешат не раньше, чем рухнет режим
Мы будет продолжать приходить на акции в защиту прав секс-меньшинств, несмотря на избиения, пишет Маша Гессен в International Herald Tribune. По ее мнению, легализации гей-парадов, возможно, получится добиться лишь тогда, когда удастся «свергнуть режим».
IHT: Вашингтон преувеличивает влияние Москвы на Асада
Американский журналист Дэвид Род пишет, что Россия пользуется сложившейся ситуацией в Сирии, чтобы укрепить свои позиции на международной арене. Однако он отмечает, что в действительности Москва не имеет такого влияния на Башара Асада, как думают в США.
Гессен: Чиновники поставили жирную кляксу в «Тотальном диктанте»
Решение губернатора Ульяновской области заменить текст «Тотального диктанта», написанный Диной Рубиной, на вариант местного автора сильно омрачило эту международную акцию, пишет Маша Гессен. По ее мнению, в будущем организатором этой инициативы, возможно, придется считаться с мнением чиновников.
Маша Гессен предрекает крах гражданского общества в России
Колумнист International Herald Tribune Маша Гессен считает, что ужесточение законов в России продолжится. По ее мнению, действия правительства РФ могут привести к уничтожению НКО и краху гражданского общества.
«Путин - человек, который знает, чего он хочет»
Приоритет политики Владимира Путина – укрепление России, пишут журналисты International Herald Tribune. По их мнению, администрация Барака Обамы должна учитывать это обстоятельство при выстраивании планов по новой «перезагрузке» отношений с РФ.
Мария Алехина затягивает процесс по обжалованию взысканий
В городском суде Березников уже третий день идет процесс обжалования взысканий в отношении участницы Pussy Riot Марии Алехиной, отбывающей срок в колонии. Как сообщает журналистка Маша Гессен, осужденной отказали в личном присутствии в зале суда и девушке приходится наблюдать за происходящим через видеосвязь.
2012 год завершился под знаком «актов отчаяния»
Журналистка Маша Гессен считает, что ситуация в РФ оказалась намного хуже, чем можно было предполагать. В своей статье она упоминает введенный в действие закон «Димы Яковлева», притеснение критикующих власти журналистов, а также акции протеста, устроенные отчаявшимися гражданами в последний месяц 2012 года.
На Западе гадают, что стоит за открытой полемикой Медведева и Маркина
Видеозапись, на которой премьер-министр Дмитрий Медведев называет следователей «козлами», возмутила Следственный комитет РФ. Открытые конфликты между чиновниками - большая редкость для России, пишет Маша Гессен на страницах International Herald Tribune. По ее мнению, не исключено, что эфирный прокол Медведева мог быть частью плана и был специально адресован зарубежной аудитории.
International Herald Tribune: Россиянам не хватает правды о тюремном бунте
Несмотря на то что волнения в колонии №6 оказались в центре внимания россиян, получить о них достоверную информацию практически невозможно, пишет журналист Маша Гессен. По ее словам, комментарии властей и скупые репортажи федеральных СМИ совершенно не стыкуются с кадрами, наводнившими Интернет.