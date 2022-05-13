InsideOver: оружия французской армии хватит всего на четыре дня войны

Французские вооружённые силы — теоретически крупнейшая военная сила в Европе и авангард гипотетической европейской армии — оказались не готовы к такому интенсивному конфликту, который сейчас идёт на Украине. Как пишет InsideOver, неожиданно выяснилось, что французам не хватает самолётов, кораблей, танков, пушек и особенно боеприпасов. Кроме того, не меньшую тревогу вызывает уровень подготовки правоохранительных органов: из-за нехватки патронов жандармам и полицейским пришлось свести к минимуму учения.