Inside the games
Inside the games: адвокат Родченкова отчитал МОК за трусость перед Россией
Американский адвокат Григория Родченкова Джим Уолден обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в неспособности помочь его клиенту, пишет Inside the games. По словам юриста, спортивная организация категорически отказывается противостоять кампании Москвы против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории.
ITG: Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР
Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) принял решение не восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает британское издание Inside the Games. Если до сентября ПКР полностью не выполнит взятые на себя обязательства, то российские паралимпийцы рискуют остаться без зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, заявил президент МПК Филип Крэйвен.
ITG: в докладе Макларена улик против России недостаточно — WADA
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сочло достаточным количество улик против российских спортсменов в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на открытое письмо генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.
ITG: Биатлонисты Чехии, Норвегии и Великобритании грозятся не приехать в Тюмень
В преддверии заседания Международного союза биатлонистов Чехия, Великобритания и Норвегия пригрозили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, если он будет проходить в Тюмени. Причиной послужил доклад Макларена, в котором утверждается, что многих российских спортсменов можно заподозрить в допинге, хотя весомых доказательств тому не приводится, пишет Inside the games.
ITG: МОК не пожалеет денег на допинговое расследование в России
WADA получит от Международного олимпийского комитета дополнительные полмиллиона долларов в том случае, если Ричард Макларен согласится на более тесное сотрудничество по делу о применении допинга российскими спортсменами, сообщает Inside the games. Проблема в том, что канадский юрист до сих пор не желает делиться с МОК результатами своего расследования, отмечает британский новостной портал.