Inside the games: адвокат Родченкова отчитал МОК за трусость перед Россией Американский адвокат Григория Родченкова Джим Уолден обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в неспособности помочь его клиенту, пишет Inside the games. По словам юриста, спортивная организация категорически отказывается противостоять кампании Москвы против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. 27 декабря 2017 Inside the games

ITG: Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) принял решение не восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает британское издание Inside the Games. Если до сентября ПКР полностью не выполнит взятые на себя обязательства, то российские паралимпийцы рискуют остаться без зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, заявил президент МПК Филип Крэйвен. 22 мая 2017 Inside the games

ITG: в докладе Макларена улик против России недостаточно — WADA Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сочло достаточным количество улик против российских спортсменов в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на открытое письмо генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера. 25 февраля 2017 Inside the games

ITG: Биатлонисты Чехии, Норвегии и Великобритании грозятся не приехать в Тюмень В преддверии заседания Международного союза биатлонистов Чехия, Великобритания и Норвегия пригрозили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, если он будет проходить в Тюмени. Причиной послужил доклад Макларена, в котором утверждается, что многих российских спортсменов можно заподозрить в допинге, хотя весомых доказательств тому не приводится, пишет Inside the games. 22 декабря 2016 Inside the games