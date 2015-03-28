Information Clearing House
Канадский профессор: Конфликт в Донбассе - война украинцев с украинцами
Как сообщает Information Clearing House, канадский профессор Пол Робинсон опроверг причастность России к началу гражданской войны на Украине. По его словам, подавляющее большинство ополченцев Донбасса – украинцы и не существует никаких свидетельств того, что российская армия принимает непосредственное участие в конфликте.
ICG: Украина станет военной базой США и колонией Германии
Страны НАТО готовят «решающее нападение» на Донбасс, уверено независимое издание Information Clearing House. В планах альянса – «зачистить» юго-восток страны, угрожающий киевскому режиму. В случае успеха Запад сможет реализовать свою главную задачу: превратить Украину в одну большую военную базу для США, которая, к тому же, станет новой колонией Германии.