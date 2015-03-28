Канадский профессор: Конфликт в Донбассе - война украинцев с украинцами

Как сообщает Information Clearing House, канадский профессор Пол Робинсон опроверг причастность России к началу гражданской войны на Украине. По его словам, подавляющее большинство ополченцев Донбасса – украинцы и не существует никаких свидетельств того, что российская армия принимает непосредственное участие в конфликте.