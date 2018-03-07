Indian Express: победу правой партии в Индии «отметили» сносом памятника Ленину После того как правая «Индийская народная партия» одержала победу на парламентских выборах, её сторонники снесли бульдозером памятник Ленину в штате Трипура. В течение 25 лет до этого власть в этом штате находилась в руках марксистской партии, а статуя Ленина была установлена там в 2013 году в честь 20-летия правления левых, поясняет The Indian Express. 7 марта 2018 Indian Express

Indian Express: Россия сделала Индии щедрую скидку на суперистребитель Россия предложила снизить для Индии стоимость передачи технологий и трех прототипов истребителя ПАК ФА почти вдвое, сообщает Indian Express. Одной из вероятных причин издание считает нехватку денег и оборонных заказов в российской оборонке. Впрочем, индийские специалисты отмечают, что даже эта сумма слишком велика для проекта с туманными перспективами. 23 декабря 2015 Indian Express

Indian Express: Индийским миротворцам по силам спасти Украину – и весь мир Отправка миротворцев на Украину могла бы положить конец конфликту на востоке страны, считает обозреватель Indian Express Ирвин Студин. При этом он отмечает, что лучше всего на эту роль подходят индийские военные. В случае успеха они не только избавят украинцев от еще одной «ужасной зимы», но, уверен автор статьи, и спасут весь мир. 8 июня 2015 Indian Express

Индийские гренадеры пройдут парадом по Москве на День Победы В московском параде Победы в этом году примут участие 70 гренадеров индийской армии, сообщает Indian Express. Газета отмечает, что предстоящий парад станет одним из крупнейших в российской истории. Западных лидеров на нем, правда, не будет, но Индию на нем представит президент страны Пранаб Мукерджи. 15 апреля 2015 Indian Express