Indian Express
Indian Express: победу правой партии в Индии «отметили» сносом памятника Ленину
После того как правая «Индийская народная партия» одержала победу на парламентских выборах, её сторонники снесли бульдозером памятник Ленину в штате Трипура. В течение 25 лет до этого власть в этом штате находилась в руках марксистской партии, а статуя Ленина была установлена там в 2013 году в честь 20-летия правления левых, поясняет The Indian Express.
Indian Express: Россия сделала Индии щедрую скидку на суперистребитель
Россия предложила снизить для Индии стоимость передачи технологий и трех прототипов истребителя ПАК ФА почти вдвое, сообщает Indian Express. Одной из вероятных причин издание считает нехватку денег и оборонных заказов в российской оборонке. Впрочем, индийские специалисты отмечают, что даже эта сумма слишком велика для проекта с туманными перспективами.
Indian Express: Индийским миротворцам по силам спасти Украину – и весь мир
Отправка миротворцев на Украину могла бы положить конец конфликту на востоке страны, считает обозреватель Indian Express Ирвин Студин. При этом он отмечает, что лучше всего на эту роль подходят индийские военные. В случае успеха они не только избавят украинцев от еще одной «ужасной зимы», но, уверен автор статьи, и спасут весь мир.
Индийские гренадеры пройдут парадом по Москве на День Победы
В московском параде Победы в этом году примут участие 70 гренадеров индийской армии, сообщает Indian Express. Газета отмечает, что предстоящий парад станет одним из крупнейших в российской истории. Западных лидеров на нем, правда, не будет, но Индию на нем представит президент страны Пранаб Мукерджи.
Indian Express: Дели не станет «младшим братом» Москвы и Пекина
Сближение России и Китая ставит Индию в непростую ситуацию. Дели не хочет становиться «младшим партнером» в возможном тройственном союзе, однако точно так же в его планы не входит и разрыв отношений с Москвой. Поэтому индусам предстоит лавировать между Западом и будущим российско-китайским альянсом, предполагает обозреватель Indian Express.