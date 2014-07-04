India Times
Индийские фанаты заступились за крикетиста и высмеяли Шарапову
После того как Мария Шарапова заявила, что не знает имени легендарного индийского крикетиста Сачина Тендулкара, фанаты спортсмена высмеяли саму теннисистку, сообщает India Times. Теперь в сети появились коллажи с вопросом «кто же такая Мария Шарапова». Газета при этом приводит список заслуг Тендулкара и советует в своем заголовке просветить россиянку.
Аляска говорит на уникальном русском
На Аляске, на берегах залива Кука, лингвисты обнаружили уникальный диалект русского языка. Его носители - пожилые жители деревни Нинильчик, которая была основана русскими поселенцами еще в 19 веке. По словам лингвистов, диалект деревни Нинильчик обладает рядом особенностей, способных удивить современного россиянина.