Индийские фанаты заступились за крикетиста и высмеяли Шарапову

После того как Мария Шарапова заявила, что не знает имени легендарного индийского крикетиста Сачина Тендулкара, фанаты спортсмена высмеяли саму теннисистку, сообщает India Times. Теперь в сети появились коллажи с вопросом «кто же такая Мария Шарапова». Газета при этом приводит список заслуг Тендулкара и советует в своем заголовке просветить россиянку.