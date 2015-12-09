Владимир Путин и Марин Лен Пен – единственные политики, которые смогли увидеть красоту в разнообразии человечества - в отличие от тех, кто упорно навязывает всем народам одну единственную модель. За это их почитают сторонники итальянского суверенитета. Такое мнение в интервью изданию Il Tempo выразил писатель и заместитель директора телеканала TG1 Дженнаро Санджульяно.

Il Tempo: Преступление россиянина против Колизея осталось без наказания

Итальянский суд временно отпустил на свободу россиянина, начертившего букву «К» на стене Колизея. Приговор о заключении его под стражу вступит в силу лишь через две недели. За это время ему ничто не помешает сесть на самолет и вернуться на родину, отмечает итальянское издание Il Tempo.