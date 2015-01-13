Il Messaggero
Берлускони: Запад ошибся, но я помогу это исправить
Россия - естественный союзник Запада в борьбе с исламским экстремизмом, и было большой ошибкой портить с ней отношения, считает бывший глава Итальянской Республики Сильвио Берлускони. Впрочем, политик намекнул, что готов использовать дружбу с Владимиром Путиным для восстановления контактов.
Il Messaggero: С новым спарринг-партнером у Шараповой секса не будет
Российская звезда большого тенниса и признанная красавица Мария Шарапова решила закрепить невозможность сексуальных отношений с новым спарринг-партнером при помощи специального контракта.