Il Foglio: Примирение России и НАТО откладывается до прихода Трампа Встреча Совета Россия – НАТО совсем не говорит о возвращении нормальных отношений между сторонами. Как пишет Il Foglio, глубокие разногласия никуда не делись и похоже, что в ожидании прихода Дональда Трампа в Белый дом примирение между Россией и НАТО снова откладывается. 21 декабря 2016 Il Foglio

Il Foglio: «Маша и медведь» — главное достижение «мягкой силы» Путина «Невероятный успех» мультфильма «Маша и Медведь» во всем мире особенно ощущается в рождественский период, когда в торговых центрах целые ряды стеллажей с игрушками посвящены двум российским персонажам, а по телевидению вновь транслируются самые знаменитые серии, пишет Il Foglio. По мнению автора, это можно считать главным достижением «мягкой силы» Путина. Ведь благодаря мультсериалу многие дети теперь видят в образе медведя не врага, а доброго друга, который помогает маленькой девочке найти дорогу домой, отмечается в статье. 13 декабря 2016 Il Foglio

Бойкот «русской» водки очищает совесть Запада Бойкот одного из «символов» России в знак протеста против антигейских законов не изменит ситуацию. Ведь та водка, от которой отказываются протестующие, в России не производится. Однако, как считает журналист итальянского издания Il Foglio, эти акции могут помочь очистить совесть жителей стран Запада, дав им возможность выполнить свой гражданский долг, не выходя из бара. 5 августа 2013 Il Foglio

Il Foglio: Улыбка Навального раздражает Кремль Навальный стал главным врагом режима - и с улыбкой на устах забрасывает его компроматом, пишет итальянское издание Il Foglio. И его осудили по тем же причинам, что и Ходорковского, и Pussy Riot. Как поясняет Il Foglio, в российской истории власти всегда уничтожали тех, кто ей противостоит. 19 июля 2013 Il Foglio