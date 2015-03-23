Порошенко: каждый третий украинский солдат - дезертир В ходе первой волны мобилизации на Украине почти 30% призывников были дезертирами. Об этом заявил Петр Порошенко в интервью телеканалу «Интер». Однако украинский президент объяснил такие цифры не отсутствием патриотизма, а недостатком подготовки. 23 марта 2015 Iнтер

Маккейн пообещал вооружить украинцев за американский счет В интервью телеканалу Iнтер сенатор Джон Маккейн сделал громкое заявление, пообещав Украине финансовую поддержку от США. Политик, правда, уточнил, что 100 миллионов долларов на вооружение Америка предоставить еще не готова - это пока предложение сенаторов-республиканцев Конгрессу США. Однако сенатор убежден, что конгрессмены помогут украинцам защититься от Владимира Путина. 5 мая 2014 Iнтер

Следствие по делу Литвиненко - в тупике Будет ли суд по делу Литвиненко? Таким вопросом задается украинский телеканал Inter в собственном телевизионном расследовании в связи с третьей годовщиной со дня смерти бывшего подполковника ФСБ в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. 24 ноября 2009 Iнтер

Украина закрыла "зелёный" коридор с Россией из-за гриппа Телеканал Inter подготовил репортаж о закрытии Украиной «зеленого коридора» на границе с Россией. Эта мера предосторожности была предпринята из-за угрозы эпидемии свиного гриппа. 29 октября 2009 Iнтер