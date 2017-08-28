Венгерский Университет Дебрецена объявил о намерении присвоить Владимиру Путину звание почётного гражданина, пишет Hungarian Free Press. Как отмечает издание, присуждение такого титула связано с участием «Росатома» в расширении венгерской АЭС «Пакш», а также c подписанием университетом с Россией контракта, в соответствии с которым планируется организация совместных проектов.

На памятных мероприятиях по случаю будапештского восстания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить «советизацию» Евросоюза, пишет Hungarian Free Press. Но, как отмечает издание, его речь была едва различима на фоне стоящего шума. Венгерские оппозиционеры старательно дули в свистки, чтобы выразить протест «антидемократическому режиму» своей страны.

Hungarian Free Press: Не для того венгры умирали, чтобы летать на «суперджетах»

Россия предлагает Венгрии помощь с созданием национального авиаперевозчика и для этого даже готова передать в его состав шесть самолетов Sukhoi Superjet-100. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, предупреждает автор Hungarian Free Press. Он напоминает, что ровно 60 лет назад венгры шли на смерть ради освобождения от «хватки Москвы», а из-за нынешней сделки Венгрия вновь может оказаться в российской сфере влияния.