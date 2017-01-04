Hockey News смахнул пыль с потасовки с привкусом холодной войны

30 лет назад в самый разгар «хоккейной версии холодной войны» случился «чёрный день» в истории этого вида спорта, когда из-за масштабной и жестокой драки сборные СССР и Канады были дисквалифицированы с чемпионата мира в Пьештянах, пишет The Hockey News. Впрочем, как уверяют сами герои потасовки, многие из которых стали впоследствии именитыми хоккеистами, не стоит искать подтекста в этой громкой истории: они просто были молоды и эмоциональны.