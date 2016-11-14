Heritage Foundation
Heritage Foundation: Обама должен закрыть греческие порты для российских кораблей
Во время предстоящего визита в Грецию Барак Обама должен заставить Афины перестать поддерживать Москву, считают эксперты из Heritage Foundation. По их словам, уходящий американский президент должен настоять на том, чтобы Греция поддержала продление антироссийских санкций и прекратила принимать российские корабли в своих портах.
ЦРУ и Пентагон испугались системы ГЛОНАСС
Американские спецслужбы советуют правительству с осторожностью отнестись к планам России разместить станции глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на территории США. По их мнению, дав разрешение на установку российских антенн, Белый Дом создаст угрозу национальной безопасности страны, а также поставит собственную систему GPS в невыгодные условия.