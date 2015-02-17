Мариуполь заставил американского генерала чувствовать себя идиотом Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес признал, что «почувствовал себя настоящим идиотом», после того как ему указали на его географическую ошибку. На одной из пресс-конференций Ходжес объявил, что Мариуполь находится на Черном, а не на Азовском море, что сделало его мишенью для шуток со стороны собственных коллег и журналистов. 17 февраля 2015 Herald Scotland

Элтон Джон: В iPad не больше гей-пропаганды, чем в музыке Чайковского Во время петербургского концерта Элтон Джон раскритиковал недавний демонтаж памятника основателю Apple Стиву Джобсу в северной столице. Музыкант заявил, что ориентация нынешнего главы компании не делает ее продукцию гей-пропагандой. «Разве красивая музыка Чайковского - сексуальное извращение?» - задался певец риторическим вопросом. 11 ноября 2014 Herald Scotland

Шотландия отказалась от культурного обмена с Россией из-за Украины Шотландские министры отказались принять участие в российских мероприятиях, запланированных в рамках перекрестного года культуры России в Великобритании, сообщает Herald Scotland. Свой отказ они объясняют действиями России на Украине и «аннексией» Крыма. При этом ожидается, что все культурные мероприятия пройдут, как запланировано, отмечает издание. 28 июля 2014 Herald Scotland

Шотландские украинцы обиделись на министра, похвалившего Путина Ассоциация украинцев в Шотландии потребовала от первого министра Алекса Салмонда извинений за свои хвалебные слова в адрес Владимира Путина. Как сообщает Herald Scotland, сам политик говорит, что его слова были вырваны из контекста. Он осуждает действия России на Украине, но не может не признавать заслуг Путина в восстановлении престижа России. 17 июня 2014 Herald Scotland

Herald: Британия надеется удержать Шотландию с помощью России Британское правительство обратилось к России за поддержкой на предстоящем референдуме о независимости Шотландии, сообщает Herald Scotland со ссылкой на российские СМИ. Эта просьба вызвала шквал критики со стороны первого министра Шотландии Алекса Салмонда, который обвинил британского премьера в ущемлении интересов страны. 12 января 2014 Herald Scotland

Herald Scotland: Pussy Riot - суфражистки XXI века Участницы Pussy Riot - современные суфражистки, пишет комментатор Herald Scotland Розмари Горинг. Их боевой дух и твердые убеждения не могут сломить ни тюрьма, ни публичная критика. Те задачи, которые они перед собой ставят, так же революционны, как и выступления первых феминисток - и так же справедливы. 31 декабря 2013 Herald Scotland

HS: Жители Глазго не хотят иметь ничего общего с гомофобным Ростовом-на-Дону Жители Глазго призывают правительство города разорвать соглашение о побратимских связях с Ростовом-на-Дону в связи с принятием в России закона против гомосексуалистов, сообщает Herald Scotland. И хотя лорд-провост на такой шаг еще не пошла, в письме своему ростовскому коллеге она выразила обеспокоенность данным вопросом и предложила поделиться своим опытом. 8 августа 2013 Herald Scotland