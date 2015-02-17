Herald Scotland
Мариуполь заставил американского генерала чувствовать себя идиотом
Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес признал, что «почувствовал себя настоящим идиотом», после того как ему указали на его географическую ошибку. На одной из пресс-конференций Ходжес объявил, что Мариуполь находится на Черном, а не на Азовском море, что сделало его мишенью для шуток со стороны собственных коллег и журналистов.
Элтон Джон: В iPad не больше гей-пропаганды, чем в музыке Чайковского
Во время петербургского концерта Элтон Джон раскритиковал недавний демонтаж памятника основателю Apple Стиву Джобсу в северной столице. Музыкант заявил, что ориентация нынешнего главы компании не делает ее продукцию гей-пропагандой. «Разве красивая музыка Чайковского - сексуальное извращение?» - задался певец риторическим вопросом.
Шотландия отказалась от культурного обмена с Россией из-за Украины
Шотландские министры отказались принять участие в российских мероприятиях, запланированных в рамках перекрестного года культуры России в Великобритании, сообщает Herald Scotland. Свой отказ они объясняют действиями России на Украине и «аннексией» Крыма. При этом ожидается, что все культурные мероприятия пройдут, как запланировано, отмечает издание.
Шотландские украинцы обиделись на министра, похвалившего Путина
Ассоциация украинцев в Шотландии потребовала от первого министра Алекса Салмонда извинений за свои хвалебные слова в адрес Владимира Путина. Как сообщает Herald Scotland, сам политик говорит, что его слова были вырваны из контекста. Он осуждает действия России на Украине, но не может не признавать заслуг Путина в восстановлении престижа России.
Herald: Британия надеется удержать Шотландию с помощью России
Британское правительство обратилось к России за поддержкой на предстоящем референдуме о независимости Шотландии, сообщает Herald Scotland со ссылкой на российские СМИ. Эта просьба вызвала шквал критики со стороны первого министра Шотландии Алекса Салмонда, который обвинил британского премьера в ущемлении интересов страны.
Herald Scotland: Pussy Riot - суфражистки XXI века
Участницы Pussy Riot - современные суфражистки, пишет комментатор Herald Scotland Розмари Горинг. Их боевой дух и твердые убеждения не могут сломить ни тюрьма, ни публичная критика. Те задачи, которые они перед собой ставят, так же революционны, как и выступления первых феминисток - и так же справедливы.
HS: Жители Глазго не хотят иметь ничего общего с гомофобным Ростовом-на-Дону
Жители Глазго призывают правительство города разорвать соглашение о побратимских связях с Ростовом-на-Дону в связи с принятием в России закона против гомосексуалистов, сообщает Herald Scotland. И хотя лорд-провост на такой шаг еще не пошла, в письме своему ростовскому коллеге она выразила обеспокоенность данным вопросом и предложила поделиться своим опытом.
Herald Scotland: Путин смахнул пыль с «Героя труда»
«Звание и медаль Герой труда – еще один шаг к восстановлению преемственности традиций», - заявил Владимир Путин на церемонии вручения этой награды. Как пишет газета Herald Scotland, российский президент уже не скрывает, что делает ставку на консервативные ценности и патриотизм в попытке вернуть утраченное доверие народа.