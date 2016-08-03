Helsinki Times
HT: Балтийский саммит в Москве удивил шведов и заинтересовал финнов
Россия намеревается провести в Москве саммит, посвященный вопросам морской и авиационной безопасности в регионе Балтийского моря – и уже даже выслала приглашение Эстонии. Финляндию пока не пригласили, но в ее оборонном ведомстве к инициативе отнеслись с интересом, сообщает Helsinki Times. Швеция испытывает замешательство, но с реакцией решила определиться после получения официального приглашения.
Helsinki Times: Вступление Финляндии в НАТО заденет Россию за живое
Если Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, это резко ухудшит ее отношения с Россией – так же резко, как это случилось с отношениями России и Турции, говорится в докладе, составленном для финского МИД. И если уж подавать заявку, то лучше делать это одновременно со Швецией — это будет стратегически выгоднее обеим странам, цитирует экспертов Helsinki Times. Но в любом случае для Москвы это станет тяжелым политическим ударом.
Финский политик: ФСБ давит на Финляндию с помощью беженцев
Российские пограничники совершенно не мешают беженцам пересекать границу с Финляндией. Поскольку эти службы подчиняются ФСБ, то Россия явно таким образом давит на власти в Хельсинки, считает один из финских политиков. Глава МВД страны, однако, не так категоричен, отмечает Helsinki Times: он указывает на то, что российские власти тоже озабочены ситуацией.
Helsinki Times: Политика не помешает финнам и русским заниматься бизнесом
Украинский кризис не должен влиять на отношения таких давних соседей и экономических партнеров, как Россия и Финляндия, считает финский бизнесмен Ян-Эрик Нироваара. В своей статье для Helsinki Times он также отмечает, что, несмотря на политику, многие молодые российские компании могут рассчитывать на помощь в развитии в его стране.
Helsinki Times: Valio в шоке от запрета на свою продукцию в России
Valio не хочет терять «хороший и прибыльный» российский рынок, и «пищевые» санкции Москвы стали для нее неожиданностью, сообщает Helsinki Times. Теперь компания будет перерабатывать предназначенное для России молоко в сыры и другую продукцию. О возможных сокращениях пока ничего не сообщается, отмечает финское издание.
Финляндия намерена изменить правила для россиян на рынке недвижимости
Финские парламентарии обеспокоены долей недвижимости в руках российских граждан и предлагают ввести ограничительные правила для иностранцев, желающих приобрести недвижимость в Финляндии. Больше половины депутатов парламента поддерживают эту инициативу, пишет Helsinki Times.
Россия станет единственным владельцем судоверфи в Хельсинки
Объединенная судостроительная корпорация в скором времени выкупит остаток акций Хельсинкской судоверфи. Эта новость не стала ни для кого сюрпризом, отмечает Helsinki Times: на верфи на прошлой неделе задерживали зарплату из-за финансовых трудностей, а продавец акций сейчас избавляется и от других своих активов в Европе.