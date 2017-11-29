Helsingin Sanomat: британские СМИ не первый год помогают России «троллить» ЕС Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно обвинила Россию в «информационной агрессии». Её выступление сопровождалась громкими «разоблачениями» о том, что тысячи российских «троллей» якобы стояли за референдумом о «брексите». Но сами британские СМИ постоянно публикуют «ложные высказывания» о ЕС — и если Москва и сыграла какую-то роль, то она заключалась лишь в том, чтобы «столкнуть самостоятельно подошедших к краю глупцов в пропасть», пишет Helsingin Sanomat. 29 ноября 2017 Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat: на берегах Балтийского моря не утихают отголоски Второй мировой Новые требования «репараций», обвинения в нацизме и взаимные упрёки относительно роли тех или иных государств во Второй мировой войне в последнее время всё чаще звучат в разных странах на берегах Балтийского моря, сообщает Helsingin Sanomat. Вторая мировая по-прежнему напоминает о себе, и очень часто к таким спорам оказываются причастны Польша, Россия и страны Прибалтики, пишет автор статьи. 14 сентября 2017 Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat: финн пересел на русскую «буханку» — и не пожалел Журналист издания Helsingin Sanomat Юсси Конттинен, который отправился со своей семьёй на год в Сибирь, приобрёл себе автомобиль. В итоге, по словам автора статьи, УАЗ 2206, известный в России как «буханка» или «таблетка», оказался настолько хорош, что Конттинен даже хочет забрать его домой в Финляндию. 26 мая 2017 Helsingin Sanomat

HS: В танго с Россией финские политики предпочитают «держать осанку» «Для танго нужны двое», неоднократно говорили польские политики, характеризуя отношения с Россией, и с точки зрения баланса сил риторика президента Путина четко говорит, что он не хочет оказаться в позиции «ведомого», пишет Helsingin Sanomat. Между тем Финляндия остается одной из тех «редких стран», которые продолжают поддерживать прямые отношения с Россией вопреки общей политике ЕС. Необходимо «держать осанку» и не допускать, чтобы эта «пара» распалась, подчеркивается в статье. 29 ноября 2016 Helsingin Sanomat

Президент Литвы: «Искандеры» в Калининграде − это угроза всей Европе Размещение Россией комплексов «Искандер-М» в Калининграде – это угроза всей Европе, уверена президент Литвы Даля Грибаускайте. В интервью Helsingin Sanomat она заявила, что такое вооружение предназначено не для обороны, а для нанесения ударов, поэтому агрессивное и провокационное поведение России только возрастает. 19 октября 2016 Helsingin Sanomat