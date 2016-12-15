Местное управление шведского Готланда приняло решение не сдавать свою гавань Слите в аренду российской нефтяной компании «Северный поток». Это произошло после встречи властей острова с руководством страны. Как предполагает Helsingborgs Dagblad, доводы о «российской угрозе» перевесили надежды островитян на заключение выгодной сделки.

Шведский журналист: Не забывайте о России

В условиях, когда после терактов в Брюсселе все стали выступать за сплоченность в Европе, очень странно, что из этой общности исключили такую европейскую страну, как Россия, – с таким мнением выступил шведский журналист и писатель Фольке Шимански на страницах Helsingborgs Dagblad. Он призывает осознать, что «мы нуждаемся в России, хотя бы как в противнике нашего общего врага» — террористов «Исламского государства».