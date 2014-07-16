Принимая Владимира Путина, лидер Кубы Рауль Кастро оговорился и назвал Россию Советским Союзом. Как отмечает местное издание Havana Times, это не совсем случайная оговорка, ведь кубинское правительство не видит разницы между СССР и современной Россией и радуется возвращению союзника в борьбе с американским империализмом.

ЮНЕСКО не даст мавзолей Ленина в обиду

Жаркие споры о том, нужен ли на Красной площади мавзолей Ленина или нет, начались с распадом Советского Союза. По опросам, число сторонников захоронения бывшего вождя растет. Однако, как пишет Havana Times, мавзолей входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и снести его не получится в любом случае.