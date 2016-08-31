Не в интересах Запада исключать Россию из формата «тесного сотрудничества» ведущих индустриальных стран, заявил в интервью немецкой Hannoversche Allgemeine министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По мнению главы МИД ФРГ, «ключ» к возобновлению работы «Большой восьмерки» находится именно в руках Москвы.

HAZ: Берлин с оптимизмом смотрит в российско-немецкое будущее

Несмотря на политические разногласия и отчуждение, переговоры с Россией следует продолжать и стремиться к «взаимному уважению», пишет председатель форума «Петербургский Диалог» Рональд Пофалла в материале Hannoversche Allgemeine Zeitung. Надежду на сближение между Западом и Москвой дают послабления Кремля в отношении некоторых оппозиционеров, перемирие на Украине, а также эффект от антироссийских экономических санкций, отмечает автор материала.