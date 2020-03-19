Hallands Nyheter: на фоне коронавируса мир совсем забыл об «агрессивном поведении» России

По причине эпидемии коронавируса многие новости остаются незамеченными, как, например, доклад Службы военной разведки Швеции, которая вновь указала на «агрессивное поведение» России и Китая, которое поставило под угрозу либеральный миропорядок, пишет Hallands Nyheter. Как отмечает издание, Швеции не стоит забывать об этом факторе и нужно продолжать готовиться к худшему: военному конфликту в ближнем зарубежье Стокгольма.