HC Strache

Бывший вице-канцлер Австрии: поставки западного оружия Украине приближают мир к ядерному конфликту

Западные поставки оружия на Украину не только не приближают мир, но и рискуют закончиться ядерным конфликтом, считает бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Как рассказал политик в своём блоге, Европе и Австрии как её части нужны серьёзные мирные инициативы, а не дальнейшее обострение военных действий между Россией и Украиной, а все главные вопросы насчёт выбора пути дальнейшего развития Евросоюза — включая расширение НАТО и ЕС на восток — нужно решать вместе с Москвой.