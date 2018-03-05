Gulf News
Самое интересное впереди: Gulf News рассказал, что ждёт россиян после 2024-го
Победа Владимира Путина на выборах 2018 года практически предрешена и национальный интерес всё больше разворачивается в направлении выборов 2024 года, пишет Gulf News. При этом одним из важнейших вопросов для России будут оставаться отношения с США, будущее которых пока далеко не столь очевидно.
Gulf New: России нужен Ближний Восток не в пику США, а ради собственных интересов
Некоторые эксперты считают, что сближение России и стран Ближнего Востока носит краткосрочный характер и происходит потому, что западные страны стали уделять этому региону меньше внимания. Журналист Gulf New с этим не согласна: по её словам, Россия преследует здесь собственные интересы, да и начался этот процесс больше десяти лет назад.
Gulf News: Как управлять миром в стиле Владимира Путина
Статья, опубликованная в издании Арабских Эмиратов Gulf News, учит читателей «управлять миром в стиле Владимира Путина». Согласно автору «инструкции», для этого нужно держаться за власть, защищать своих союзников, иметь острый язык и всегда оставаться мачо.
Gulf News: Путин превращает Россию в облегченную версию СССР
Мировоззрение российского президента определяется его прошлым в КГБ: он хочет создать сильную Россию, которая экономически укрепится на международной арене. Но если раньше осуществлению данной стратегии способствовали нефтедоллары, то сейчас экономически ситуация не столь благоприятна, пишет Gulf News. По этой причине Путин возвращается к риторике советских времен, считает автор статьи.