Самое интересное впереди: Gulf News рассказал, что ждёт россиян после 2024-го Победа Владимира Путина на выборах 2018 года практически предрешена и национальный интерес всё больше разворачивается в направлении выборов 2024 года, пишет Gulf News. При этом одним из важнейших вопросов для России будут оставаться отношения с США, будущее которых пока далеко не столь очевидно. 5 марта 2018 Gulf News

Gulf New: России нужен Ближний Восток не в пику США, а ради собственных интересов Некоторые эксперты считают, что сближение России и стран Ближнего Востока носит краткосрочный характер и происходит потому, что западные страны стали уделять этому региону меньше внимания. Журналист Gulf New с этим не согласна: по её словам, Россия преследует здесь собственные интересы, да и начался этот процесс больше десяти лет назад. 28 августа 2017 Gulf News

Gulf News: Как управлять миром в стиле Владимира Путина Статья, опубликованная в издании Арабских Эмиратов Gulf News, учит читателей «управлять миром в стиле Владимира Путина». Согласно автору «инструкции», для этого нужно держаться за власть, защищать своих союзников, иметь острый язык и всегда оставаться мачо. 13 октября 2013 Gulf News