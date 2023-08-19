Grocery Gazette: компании, которые не ушли из России, сталкиваются с невероятным давлением на Западе

Производственный гигант Unilever решил сохранить свой бизнес в России, несмотря на то, что на него оказывается давление на Западе с целью прекращения деятельности, пишет британская Grocery Gazette. Издание отмечает, что несмотря на санкции, многие другие крупные компании также не спешат покидать Россию после начала конфликта на Украине. Всем им приходится сталкиваться с различного рода трудностями и давать объяснения.